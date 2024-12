Gerard Ekdom over Robbie Williams: ‘Nog steeds relevant’

Gerard Ekdom vindt dat Robbie Williams “nog steeds relevant” is. Dat zegt de 46-jarige radio-dj dinsdag tegen het ANP op de rode loper van de première van de biopic Better Man, over het leven van Williams. De première vindt plaats in Amsterdam. Williams zelf is daarbij aanwezig.

“Hij heeft natuurlijk een enorme fanbase, ook in Nederland”, aldus Ekdom. “Het is niet voor niets dat hij hier gewoon is. Ik denk dat hij dat heel belangrijk vindt. Je wilt ook relevant blijven als artiest.”

Williams is door de hele radiocarrière van Ekdom “verweven”. “Ik begon in 1998 bij de grotemensenradio. Toen begon hij al echt succes te krijgen met Angels. En vanaf dat moment is elke plaat die uitkwam wel op mijn playlist terechtgekomen. Dus ik heb hem altijd wel gedraaid.”

In Better Man, geregisseerd door Michael Gracey, is Williams te zien als een door een computer gegenereerde aap. De zanger vertelde dinsdag tegen het ANP dat het de film “net dat beetje extra” meegeeft. “Als er dan toch weer een biopic gemaakt wordt, dan moet die wel iets unieks hebben. En dit is, als ik het zo mag zeggen, een geniaal idee van Michael Gracey.”