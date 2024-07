Frenna treedt in december op in Ziggo Dome met grootste soloshow tot nu toe

Frenna geeft eind dit jaar zijn grootste show als soloartiest tot nu toe. De rapper staat op 1 december in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte concertorganisator MOJO maandag bekend.

De 32-jarige artiest gaf eerder al meerdere uitverkochte concerten in AFAS Live. Als onderdeel van de rapformatie Strictly Family Business (SFB) stond Frenna al eerder in de Ziggo Dome. De rapper scoorde met collega’s als Lil’ Kleine en Broederliefde meerdere nummer 1-hits. Frenna’s meest recente single Pretty Girls bereikte onlangs de tweede plaats in de hitlijst.

De kaartverkoop voor het optreden in december begint vrijdag.