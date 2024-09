Freek op vakantie zonder Suzan: ‘NIET normaal’

Freek Rikkerink heeft genoten van een aantal dagen in Italië zonder Suzan Stortelder. Op Instagram deelt de zanger wat hij allemaal heeft gedaan zonder zijn vrouw en muzikale wederhelft.

“Milan Fashion Week was mega, mooi blauw shirtje gescoord (zie foto’s 2&3) en echt genoten van twee knallers van wedstrijden: Inter – AC Milan en Juventus – Napoli”, schrijft Freek bij een aantal foto’s, waarop hij onder meer poseert met een Inter-shirt met daarop de naam van de Nederlandse verdediger Denzel Dumfries. “Juve – Napoli was al leuk, maar Inter – AC Milan was NIET normaal, wat een sfeer in het stadion”, schrijft hij bij een filmpje waarin Inter net had gescoord. “Heerlijke wedstrijd ook met een bizar goede Tijani Reijnders”, besluit hij over de Nederlander die namens rivaal AC Milan de assist gaf op de winnende 2-1.

Ondertussen bleef de andere helft van het muzikale duo Suzan & Freek dus thuis. Bij een selfie in de Instagram Stories grapt ze dat ze daar helemaal niet rouwig om was. “Ik (Suus) blij dat ik niet mee hoefde naar al dat voetbal gebeuren.”