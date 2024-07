Fred van Leer openhartig: ‘Relatie niet voor mij weggelegd’

Stylist Fred van Leer moet er niet aan denken om ooit nog een relatie te krijgen. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Real Talk van FunX-dj Fernando Halman. “Ik moet er niet meer aan denken om met iemand te zijn”, aldus Van Leer. “Dat heb ik afgezworen voorlopig. Dat is niet voor mij weggelegd.”

De presentator erkent “geen goede teamplayer te zijn. Ik kan wel dansen, maar niet met zijn tweeën. Ik vind het lekker om alleen te zijn, maar dat druipt ook door in mijn werkleven. Omdat je weet: ik kan alles van mijzelf erin gooien zonder dat er zeshonderd mensen overheen moeten pissen.”

Volgens Van Leer is het voor het eerst in “drie of vier jaar” dat hij weer eens een interview geeft. “Ik heb er gewoon geen zin in, want dan lees ik het terug en ze hoeven maar net een woordje weg te laten of er soms net een ander woordje van te maken, waardoor de hele context van het verhaal niet klopt”, aldus de stylist en presentator. “Ik ben altijd heel erg open geweest, naar pers ook, what you see is what you get, maar daar hebben mensen toch wel misbruik van gemaakt. Ik dacht: ik ga gewoon helemaal niets meer zeggen. Dat is heel lekker eigenlijk.”

Ziekenhuisopname

Hij vindt dat media alleen maar over hem schrijven als het slecht gaat: “En als het goed gaat zie je één zinnetje ergens in een niemendalletje. Toen dacht ik ook: ja, waarom zou ik? Ik doe gewoon m’n eigen ding.”

Van Leer kwam recent in de media nadat hij op Instagram meerdere posts wijdde aan een ziekenhuisopname. De stylist had last van zijn darmen en moest mogelijk worden geopereerd, maar uiteindelijk ging dit toch niet door. Wat hij precies had, deelde Van Leer niet.