Frans Duijts en zijn Marloes vieren de liefde: ‘In het begin vond ik hem erg vervelend’

Zanger Frans Duijts is na twintig jaar huwelijk nog steeds gelukkig in de liefde. Dat vertelt de 45-jarige zanger in De Telegraaf. Hij is al twee decennia getrouwd met zijn Marloes. Het koppel is al 27 jaar samen.

“Er is nooit iemand anders in mijn leven geweest”, aldus Duijts. “Zeker in deze tijd is dat heel bijzonder. Het is voorbij gevlógen, dat meen ik echt.” De geliefden ontmoetten elkaar in discotheek De Roskam in Ommeren. Frans versierde daar zijn Marloes.

“In het begin vond ik hem erg vervelend, ik was niet zo gecharmeerd van zijn gedrag”, bekent Marloes aan De Telegraaf. “Hij ging steeds drankjes halen, die hij zelf betaalde. Natuurlijk is dat attent, maar ik was een meisje dat graag op eigen benen wilde staan en wilde laten zien dat ik zelf mijn drankjes kon betalen. Elke zaterdag was het weer raak, je kon de klok erop gelijk zetten.”

Controlefreak

Toch liepen de volkszanger en zijn vrouw gedurende de relatie wel eens rond met twijfels. “Frans heeft een periode gehad waarin hij vond dat ik minder op zijn huid moest zitten”, vertelt Marloes. “Ik ben nogal een controlefreak die overal bovenop wil zitten. Dat viel totaal niet goed bij Frans. Gelukkig gaf hij aan dat ik meer ruimte moest creëren, en na verloop van tijd ging het weer goed. Je moet nooit je kop in het zand steken.”