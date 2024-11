Frans Bauer over Concert of the Year: ‘Het wordt echt een spektakel’

Frans Bauer is zaterdagavond in Ziggo Dome te zien bij Concert of the Year, een nieuw initiatief van Chantal Janzen. Diverse artiesten uit de muziek-, dans- en theaterwereld treden er in verschillende samenstellingen op. “Dit is nu precies zo’n show waarvan mensen achteraf gaan zeggen: was ik er maar bij geweest”, zegt Bauer in gesprek met het ANP.

Als het ANP hem belt, komt Bauer net van het podium waar hij heeft gerepeteerd voor de show. Hij is nog helemaal onder de indruk. “Het is echt een megaproductie, echt heel indrukwekkend. Er is onder meer een liveorkest, met strijkers, alles, heel gaaf!”, klinkt het enthousiast. “Het is supergroots, bijna tegen het Amerikaanse aan. Leuk dat zo’n initiatief op Nederlandse bodem plaats kan vinden.”

Over zijn eigen rol in het geheel, blijft de volkszanger wat mysterieus. “Ik doe een uitstapje naar een genre dat niet een-twee-drie Frans Bauer is, zeg maar. Je moet denken aan iets in de urbansfeer, maar dan in een heel bijzondere uitvoering. En het is niet alleen een uitstapje in de muziek, maar ook in de kledingstijl!”, klinkt het lachend.

Heb je even voor mij

Na enig aandringen wil hij toch nog een tipje van de sluier over zijn eigen aandeel oplichten. “Iedereen kent mijn nummer Heb je even voor mij in de feestelijke uitvoering, maar nu klinkt het op een manier die ik zelf ook nog nooit had gehoord”, zegt Bauer. “Het is theater op een heel hoog niveau. Ze brengen hier liedjes die je kent in een totaal andere vorm en met een totaal andere stem en persoonlijkheid. Echt een spektakel.”

Andere artiesten die optreden zijn onder anderen dj Reinier Zonneveld, zangeres Anouk, acteur Alex Klaasen, harpist Remy van Kesteren, ballerina Igone de Jongh en zanger Yves Berendse. Vanachter de coulissen neemt Bauer dan ook de tijd om collega’s te zien, vertelt hij. “MEAU bijvoorbeeld. Dat is een genre dat ik niet elke dag tegenkom, dat ik niet in mijn afspeellijst heb. Dan sta ik in de coulissen te kijken en denk ik: dat is toch wel heel erg goed”, zegt Bauer. “Je wordt hier op een andere manier getriggerd met muziek”, besluit hij.