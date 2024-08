Frans Bauer flink bezig met afvallen: ‘Nog tien kilo’

Frans Bauer is hard op weg naar zijn streefgewicht. De zanger viel dit jaar al behoorlijk wat kilo’s af, maar hij is nog niet klaar, zo vertelde hij donderdag in RTL Boulevard.

In april meldde Bauer al dat hij zeventien kilo kwijt was. “En sindsdien nog een kilo of vier”, sprak de volkszanger. “En ik denk de komende weken nog ongeveer tien kilo.”

In de realityserie van Bauer was dit jaar te zien dat bij hem obesitas is vastgesteld. Hij is nu flink aan het trainen om fit te worden voor zijn concerten in Rotterdam Ahoy in oktober.