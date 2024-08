Frans Bauer flink bezig met afvallen: ‘De kilo’s vliegen eraf!’

Frans Bauer is flink aan het trainen voor zijn shows in Rotterdam Ahoy op 18 en 19 oktober. De 50-jarige zanger is aan het hardlopen om fit te worden, deelt hij woensdag op Instagram.

“Op vakantie heb ik ook hard getraind!! De kilo’s vliegen eraf! Ik ben bijna klaar voor Ahoy”, schrijft de Heb je even voor mij-zanger bij een video van zichzelf.

In de video filmt Bauer zichzelf terwijl hij aan het hardlopen is. “Ook op vakantie lekker aan het trainen voor Ahoy”, zegt hij al rennend. “18, 19 oktober ga ik de tent verbouwen. Mis het niet, ben erbij, want geloof mij mensen: ik ben in shape hoor. Ik heb er nu al zeven opzitten, er komen nog zeven of acht kilometertjes aan, vijftien op de teller vandaag. Straks laat ik al die energie los in Ahoy Rotterdam.”

Het worden de 52e en 53e show van Bauer in de concertzaal. De zanger noemde zijn terugkeer naar Rotterdam Ahoy eerder een emotioneel moment in zijn leven. “De laatste keer, in 2011, was mijn vader er nog bij. Nu is dat niet meer zo. Ik ga er ongelofelijk mijn best voor doen om er iets prachtigs van te maken.”