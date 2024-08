Frank Dane maakt comeback op radio: geeft update over gezondheid vriendin

Frank Dane was maandagmiddag na weken afwezigheid weer terug in de middagshow van Radio 538. De radio-dj was een tijd afwezig doordat er bij zijn vriendin een goedaardige hersentumor was gevonden. Bij zijn terugkeer zei Dane dat hij het “ontzettend fijn” vindt om weer terug te zijn.

De dj vond het ook weer “gek” om in de studio te zitten. “Ik heb het gevoel dat ik hier vier jaar niet geweest ben. Er is afgelopen weken zo veel gebeurd in mijn leven.” Dane had eerder al verteld dat hij in Duitsland was om tijdens het EK voetbal de middagshow te maken, toen hij het slechte nieuws kreeg. “Toen was ik vanuit Wolfsburg naar huis gereden. Dat was een krankzinnige rit.”

‘Meest verschrikkelijke dag’

Zijn vriendin Mila, die al lange tijd last had van slecht zicht, werd al binnen een week geopereerd. “Dat was met grote afstand de meest verschrikkelijke dag van mijn leven”, zei de dj. “Ik zou pas na de operatie te horen krijgen hoe het met haar was. Dat duurde heel lang, die dag.”

Inmiddels gaat het volgens de radio-dj weer “heel goed” met zijn vriendin. “Niemand ziet het meer aan haar. Het is echt geweldig.”