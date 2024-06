Flinke pech voor Enzo Knol

Het is nog maar de vraag of Enzo Knol vanavond bij de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk kan zijn. De vlogger en drie vrienden zijn op weg naar de Duitse hoofdstad Berlijn, waar de wedstrijd wordt gespeeld, namelijk met pech langs de weg komen te staan. Dat vertelt Knol in een video op Instagram, waar hij verslag doet van de reis.

Knol laat weten dat hij en zijn vrienden dinsdagochtend vroeg waren vertrokken en door wegwerkzaamheden met 80 kilometer per uur door Duitsland reden. “En in een keer: Bem! Klapband”, aldus de youtuber, die zegt dat de auto ook “velgschade” heeft opgelopen. “En hier staan we dan met de auto, pech. We kunnen niet verder.”

Het viertal was weliswaar al voorbij Hannover, maar dat ligt een kleine 300 kilometer van Berlijn. Daardoor vraagt Knol zich af of ze de wedstrijd, die om 18.00 uur begint, wel gaan halen. “Het is nu wachten op de hulpdienst, dus ik hoop dat het goed gaat komen”, zegt hij. Zelf de band vervangen is overigens geen optie, zegt hij, omdat er geen reserveband in de auto aanwezig is. “En ik kan geen shit”, roept collega Qucee op de achtergrond.