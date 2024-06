Flinke domper voor Danny Vera

Danny Vera stopt met zijn zondagprogramma op Radio Veronica. De show is “wegens bezuinigingen” per direct “komen te vervallen”, schrijft de zanger op sociale media.

“Heel erg jammer, maar zo gaan die dingen in radiowereld. Bedankt voor het luisteren”, vervolgt Vera. De Rollercoaster-zanger maakte Vera’s Vintage Vibes sinds 2021 en draaide elke zondagavond in de show platen uit de jaren vijftig en zestig.

De radiozender laat weten het “erg jammer” te vinden om te stoppen met het programma. “We zijn aan het investeren in een solide programmering voor de komende tijd en daarbinnen is voor Danny’s programma op dit moment helaas geen plek. We danken Danny voor de vele uren bevlogen radio die hij heeft gemaakt. Overigens is de keuze om direct te stoppen van hemzelf geweest.”