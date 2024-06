Fidan Ekiz over afscheid Op1: ‘Beetje dubbel’

Fidan Ekiz heeft maandagavond voor de laatste keer Op1 gepresenteerd. Voor de presentatrice is het “een beetje dubbel” dat het programma stopt, vertelde ze dinsdagavond in De Oranjezomer.

“Je maakt vrienden, je raakt gehecht aan elkaar. Het is altijd leuk om een programma te maken, dat ga ik wel missen”, legt ze uit. “Het programma zelf, ja ik zou glashard liegen als ik zou zeggen dat ik dat zou missen. Ik denk dat het niemand is ontgaan dat dat niet mijn plek is en ik heb dat ook vaak hardop gezegd.”

Ekiz vond het lastig dat Op1 een “strak format” heeft en dat je snel door moet naar de volgende gast. “Ik ben heel erg iemand die graag, vooral als ik er veel bij voel, de discussie aan wil kunnen gaan.”

De laatste uitzending van Op1 is volgende week donderdag. Vanaf september wordt op hetzelfde tijdslot op NPO 1 van maandag tot en met donderdag een talkshow van Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw uitgezonden. Eva Jinek neemt op diezelfde dagen de vooravond voor haar rekening. Dat doet Carrie ten Napel op vrijdag. De late avond op vrijdag zal “iets lichtvoetiger” worden ingevuld.