Famke Janssen verrast als zangeres én danseres in clip Amsterdam Empire

Tekst: Denise Delgado

Famke Janssen (60) laat een heel nieuwe kant van zichzelf zien in de videoclip van ‘Forever Pour Toujours’, het themanummer van de Netflix-serie ‘Amsterdam Empire’. De actrice, die in de serie de rol speelt van de beruchte ex-popdiva Betty Jonkers, is in de clip niet alleen te horen, maar ook te zien als danseres.

Bijzondere ervaring

“Ik had nooit gedacht dat ik zelf ooit een nummer zou inzingen, laat staan zou dansen in een videoclip,” vertelt Famke enthousiast. “Het was zo’n bijzondere ervaring. Vincent Vianen is de beste choreograaf. Hij hielp me Betty’s kracht en kwetsbaarheid te vertalen in beweging. Door ons harde werk samen, voelde ik me vrij tijdens de opnames en kon ik er volop van genieten.”

De single ‘Forever Pour Toujours‘ maakt deel uit van de officiële soundtrack van Amsterdam Empire, geregisseerd door Jonas Govaerts in samenwerking met componist Kai Hugo (Palmbomen II). Naast Famke zijn ook Jacob Derwig en Elise Schaap te zien in de serie.

Voor Famke is het haar eerste Nederlandse productie. Ze was bovendien nauw betrokken achter de schermen: naast actrice is ze ook executive producer én costume designer van de serie.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @NETFLIXNL