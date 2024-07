Elise Schaap heeft smaak te pakken met filmproject

Elise Schaap vond het geweldig om vanaf het begin mee te werken aan de opbouw van de film Superkrachten voor je hoofd. Deze film is gebaseerd op een boek van haar man Wouter de Jong. Samen met hem en de medebedenkers Dylan Haegens en Marit Brugman stond ze aan de basis van dit project. “En dat smaakt wel naar meer”, vertelde de actrice zaterdag in het NPO Radio 1-programma Nieuwsweekend.

“Ik hou zo enorm van filmen. Daarom vond ik dit Superkrachtenproject, waarbij we echt aan de voet staan van een project, ook zo leuk”, aldus de actrice. “Dat je je overal mee kan bemoeien. Met alles. Dat is ook spannend, want het is niet alleen maar een florerende weg die je afgaat. Maar het voelt zo goed om betrokken te zijn en creatief te bepalen van dáár gaan we naartoe en dát willen we vertellen.”

Superkrachten voor je hoofd vertelt het verhaal van een jongen die in zijn dromen alles kan, maar in het echt onzeker is omdat hij moeilijk loopt. In de film leert hij hoe hij met zijn emoties en moeilijke gebeurtenissen kan omgaan. Schaap speelt de rol van Lidewij, de overbezorgde moeder van de jongen.