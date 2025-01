Familie Julius Jaspers geeft gezondheidsupdate na hersenbloeding

Het gaat “iets beter” met Julius Jaspers na zijn hersenbloeding. De 62-jarige kok gaat donderdag van het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum, laat zijn familie weten via Instagram. Wel is het zo dat “de linkerkant” van zijn lichaam nog niet “naar behoren” werkt, aldus de familie.

“Wij als familie zijn heel dankbaar voor alle lieve beterschapswensen, kaarten, bloemen en steun van iedereen die met ons meeleeft”, schrijft de familie bij een foto waarop Jaspers zijn hond knuffelt. “Julius zal in alle rust hard aan zijn herstel gaan werken!”

Jaspers werd begin januari getroffen door een hersenbloeding. De tv-kok was te zien in het programma Topchef en de Nederlandse versie van MasterChef. Hij is eigenaar van meerdere restaurants in Amsterdam.