Fajah Lourens haalt uit naar critici na ingreep: ‘Voel jij je beter als ik pijn heb?’

Tekst: Denise Delgado

Fajah Lourens (44) heeft in een TikTok-video gereageerd op de stortvloed aan negatieve reacties na haar cosmetische ingreep. Ze liet een boven- en onderooglidcorrectie en een tempellift doen en kreeg na het delen van beelden veel commentaar.

Volgens Fajah bleef het niet bij social media: er werd ook op televisie over haar gesproken. Daarnaast zegt ze dat een krant een foto zo bewerkte dat haar hoofd groter leek, puur om meer clicks te trekken.

Niet het eindresultaat

Fajah benadrukt dat mensen te snel oordelen. Ze zegt dat wat nu te zien is nog niet het uiteindelijke resultaat. Het herstel duurt maanden en zwelling trekt geleidelijk weg. “Je ziet nu al een verschil met hoe het was. Het duurt zes maanden en dan is 75 procent weer weggetrokken.”

@fajahlourens Wat als ik een pleaser was en niet de autonome vrouw die ik ben. Hoe had ik me gevoeld als ik echt onzeker zou zijn na alles wat er online wordt gezegd? Een van de mooiste bewustwordings trainingen is je continu af te vragen waarom je doet wat je doet en zegt wat je zegt. Wat leverd het mij op om een ander naar benden te halen? Is dit helpend voor de ander ? Zo niet wat is de reden dat ik toch wil plaatsen? In deze video laat ik me bewust weer zien en nog steeds met ogen die nog lang niet staan zoals ze straks staan maar ook dat is niet relefant netzoals de meningen dat niet zijn. De groei zit in je ontwikkeling door naar binnen te durven kijken en de misschien minder mooie waarheid te onderzoeken dat jij je beter voelt door een ander naar beneden te halen. In dat zelf onderzoek zit veel groei potentie voor je eigen geluk en wie weet lukt het je dan om net als mij niet wakker te liggen van meningen van andere. Of bezoek een keer mijn killer start event om geïnspireerd te raken en te leren dat de meningen van andere je alleen raken als ze jouw eigen innerlijke stem spiegelen. ♬ origineel geluid – Fajah Lourens

Waarom ze het deed

Hoewel ze zegt niemand uitleg verschuldigd te zijn, vertelt ze toch waarom ze ervoor koos: ze vond het vervelend dat ze de ene keer fris oogde en de andere keer ineens heel moe. Een eerdere ooglidcorrectie had volgens haar niet blijvend geholpen, waardoor ze nu ook haar wenkbrauwen liet liften.

Bewust voor gekozen

Fajah zegt dat ze vooraf wist dat er risico’s en een tijdelijke verandering in uiterlijk bij horen. Omdat het haar eigen keuze is, laat het oordeel van anderen haar naar eigen zeggen koud.

Tot slot richt ze zich op mensen die haar afkraken omdat ze haar onzeker zouden vinden. Ze vindt het wrang dat iemand die mogelijk onzeker is juist extra hard wordt aangepakt. Met een directe vraag sluit ze af: “Voel jij je beter als ik pijn heb?” en roept ze mensen op na te denken over wat hun reacties eigenlijk over henzelf zeggen.

