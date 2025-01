Exen beschuldigen Tygo Gernandt van fysiek geweld

De ex-vriendin van Tygo Gernandt beschuldigt de acteur in Privé van mishandeling. Actrice Dianne van den Eng zegt eerder aangifte te hebben gedaan tegen de acteur. Die zou ze “op aandringen van Tygo” hebben geprobeerd weer in te trekken, wat niet lukte. “Daarna heb ik er niets meer over gehoord”, aldus Dianne in een verhaal op de Privé-pagina van De Telegraaf.

De actrice zegt dat de acteur haar in 2023 bij de keel heeft gegrepen, tegen een muur heeft geduwd en door een gang heen heeft gesleurd. Ook ex-partner Alexandra Lorenza spreekt in het artikel over fysiek geweld door de acteur. Privé schrijft verder op basis van een anonieme bron dat Gernandt zou zijn ontslagen bij serie Flikken Maastricht wegens grensoverschrijdend gedrag.

De acteur zelf ontkent de beschuldigingen. “Ik ben verbaasd en teleurgesteld, maar wil er verder niet inhoudelijk op reageren”, laat hij aan Privé weten.