Estelle Cruijff en Ruud Gullit weer in contact na breuk: ‘Hij blijft hun vader’

Het huwelijk van Estelle Cruijff (47) en Ruud Gullit (63) eindigde in 2012, nadat Estelle hem betrapte met een andere vrouw. Maar jaren later lijkt de scherpe rand eraf: in ‘VROUW’ vertelt Estelle dat ze inmiddels weer op een normale manier contact met haar ex heeft.

Wereld viel uit elkaar

Ze herinnert zich nog goed hoe die ontdekking haar leven op z’n kop zette. ‘Mijn wereld viel uit elkaar,’ zegt ze. Niet alleen door haar eigen verdriet, maar ook omdat het impact had op hun kinderen. ‘De fundering van mijn gezin viel op dat moment weg.’

Meisjesdroom

Volgens Estelle heeft de tijd geholpen om de pijn te verzachten, al blijft het een gevoelige periode. Soms kan een liedje of film haar ineens terugbrengen naar die jaren, vertelt ze. Vergeven heeft ze Ruud wel, maar ze noemt het nog steeds een hoofdstuk dat littekens heeft achtergelaten. Ze benadrukt ook dat hij destijds haar grote meisjesdroom vervulde door met haar te trouwen en lange tijd haar ‘maatje’ was.

Tegenwoordig is het contact vooral praktisch en gericht op de kinderen. Als er iets speelt, bellen ze elkaar. ‘En als we elkaar zien, begroeten we elkaar. Hij zal altijd de vader van Joëlle en Maxim blijven,’ zegt Estelle.

Ze geeft aan dat Ruud tijdens hun huwelijk een betrokken en lieve vader was. Na de scheiding werd dat contact minder hecht, wat ze ergens ook logisch vindt. Waarom het precies verwaterde, weet ze niet. Wel zegt ze dat ouderschap voor haar niet stopt nu de kinderen ouder zijn: ‘Kinderen blijven kinderen.’

