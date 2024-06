Enzo Knol mist eerste doelpunt: ‘Toch niet te geloven’

Vlogger Enzo Knol kwam door autopech dinsdagavond te laat aan in het stadion in Berlijn voor de EK-wedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk. De Drentse influencer kwam uiteindelijk binnen in de zesde minuut, toen Donyell Malen in eigen doel schoot.

Knol ging bij aankomst in het stadion niet meteen naar de wedstrijd kijken, maar maakte eerst een filmpje om zijn volgers op de hoogte te brengen van zijn aanwezigheid. De vlogger kreeg langs de Duitse snelweg een klapband, maar kon met een leenauto toch verder rijden richting Berlijn.

Knol voorspelt dat het 2-1 wordt voor Nederland.