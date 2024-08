Emma Heesters bezig met afvallen: ‘Vond het zelf nodig’

Emma Heesters zit momenteel lekkerder in haar vel omdat ze op haar voedingspatroon is gaan letten. Dat zegt de 28-jarige zangeres in gesprek met Shownieuws. “Ik was iemand die kon ontbijten met taart, dus het is goed voor mij dat ik even gezond ben gaan leven”, aldus Heesters.

De zangeres is inmiddels vijf kilo afgevallen. “Is het nodig? Misschien ook niet. Daar zullen de meningen over verdeeld zijn, maar ik vind het zelf fijner om lekkerder in mijn vel te zitten.”

“Ik vond het zelf nodig”, zegt Heesters. “Want ik merk nu bijvoorbeeld heel erg dat optreden best wel weer makkelijker is geworden.”