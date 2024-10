Ellen ten Damme open over zaak tegen Ali B: ‘Was bang om over straat te gaan’

Ali B hoeft als het aan Ellen ten Damme ligt niet de gevangenis in voor wat hij haar heeft aangedaan. De zangeres stelde dinsdag in de NPO 1-talkshow Bar Laat dat ze niet in straf gelooft.

“Ik geloof in een soort bewustwording, een soort opvoeding wellicht. Maar straf hoeft van mij niemand”, verklaarde Ten Damme. “Wat dat betreft geloof ik wel in Jezus, de woorden die hij zei vond ik heel mooi: ‘oordeel nooit, dat laat ik aan de rechter over’.”

Ten Damme vertelde ook dat de zaak tegen Ali B haar niet “achtervolgt”. “Gelukkig niet echt, maar het was even heftig ten tijde van die zaak natuurlijk. Toen was ik opeens bang om over straat te gaan. Maar ik dacht: ik moet moedig zijn, ik moet er overheen. Als niemand ooit iets zegt, dan kunnen bepaalde gedragingen gewoon maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dat vind ik jammer.”

Ali B werd afgelopen zomer veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Hij werd vrijgesproken van verkrachting van Ten Damme, maar in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting. De rechtbank sprak de rapper van twee aanrandingen vrij.

De rapper en het Openbaar Ministerie zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan.