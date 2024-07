Elise Schaap kan dochter Alva (9) moeilijk loslaten

Elise Schaap heeft veel moeite om haar 9-jarige dochter Alva los te laten. Dat vertelt ze in een interview met het AD over haar nieuwe film Superkrachten voor je hoofd, gebaseerd op het boek van haar man Wouter de Jong.

Superkrachten voor je hoofd vertelt kinderen hoe ze beter om kunnen gaan met hun emoties en moeilijke gebeurtenissen. In de film speelt Schaap de rol van Lidewij, die overbezorgd is over haar zoontje. “Het is allemaal overdreven natuurlijk, maar ik lijk zeker in bepaald opzicht op deze vrouw”, vertelt Schaap aan de krant. “Ook ik zeg veel te vaak tegen mijn dochter als zij de deur uitgaat dat zij goed moet oppassen. Ik denk dat veel ouders zich daarin zullen herkennen. Zoals ook de vrees als hun kinderen op een gegeven moment zelfstandig gaan wonen.”

Boek als houvast

Schrijver Wouter de Jong hoopt dat kinderen iets aan het boek, en nu de verfilming, hebben. Schaap is zelf dochter van gescheiden ouders en had vroeger graag zo’n boek als houvast gehad. “Ik was behoorlijk faalangstig, bang om fouten te maken. En prestatiegericht. Misschien had ik beter in mijn vel gezeten als ik een dergelijk boek tot mijn beschikking had gehad.”