Edson da Graça roept op tot hulp na verwoestende storm op Kaapverdië

Tekst: Denise Delgado

13/08/2025

De nasleep van een verwoestende tropische storm houdt de Kaapverdische gemeenschap in Nederland in zijn greep. Zo ook Edson da Graça (43). Via Instagram roept de stand-upcomedian en presentator zijn volgers op om te doneren.

Mensen zijn alles kwijtgeraakt

Storm Erin heeft de afgelopen dagen enorme schade aangericht op de Kaapverdische Eilanden. Straten veranderden razendsnel in kolkende rivieren, waarbij auto’s werden meegesleurd en modderstromen huizen binnendrongen. Edson heeft Kaapverdische roots: zijn beide ouders komen van het zwaarst getroffen eiland São Vicente, waar zijn moeder nog steeds woont. “Mensen die al weinig hadden, zijn alles kwijtgeraakt,” vertelt hij. Met zijn video hoopt de presentator van Expeditie Robinson zoveel mogelijk mensen te bereiken. “Maak een klein of groot gebaar door iets te doneren.”

Kleding en levensmiddelen

Zelf hoopt Edson dit weekend naar Kaapverdië te vliegen. Doneren kan via Club São Nicolau aan de Admiraal de Ruyterweg in Rotterdam, waar tot zondag 17 augustus om 11.00 uur kleding en levensmiddelen worden ingezameld. “Als je in de buurt bent, als je iets kunt missen… steun alsjeblieft onze mensen daar op São Vicente. Dank jullie wel,” aldus Edson.

Onder zijn oproep stromen de reacties binnen. ‘Gedoneerd, alle beetjes helpen,’ schrijft iemand. Ook Kaapverdische zangeres Melissa Fortes laat een hartje achter, terwijl journalist en realityster Denise Delgado hem bedankt voor zijn oproep. ‘Ik hoop dat het goed gaat met je dierbaren,’ pent ze erbij.

De storm trof vooral de eilanden São Vicente en Santo Antão in het noordwesten. Negen mensen kwamen om het leven en tientallen raakten gewond. Veel huizen zijn verwoest. De Kaapverdische regering heeft de noodtoestand uitgeroepen en een periode van nationale rouw afgekondigd.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

