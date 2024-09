Eddy Keur was in gesprek over middagshow bij Radio 10, plek uiteindelijk gevuld door Staverman

Eddy Keur is benaderd door Radio 10 om de middagshow te doen, voordat Gijs Staverman dat tijdslot kreeg. Dat vertelt de NPO Radio 2-dj zaterdag in een interview met De Telegraaf-bijlage Vrij.

“Het enige waarvoor ik onlangs voor ben benaderd is voor de middagshow op Radio 10. Die plek is uiteindelijk gevuld door Gijs Staverman”, zegt Keur over een mogelijke radiotransfer. De dj maakt momenteel op vrijdagmiddag het programma Keur in de Middag op NPO Radio 2. “Ik heb daar gesprekken gehad en kon daar natuurlijk meer verdienen. Ik vind mezelf beter passen bij Radio 2. Ik hoop juist dat daar rust in de tent komt nu behalve Gijs ook Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof onlangs zijn vertrokken.”

‘Eindigen op grootste radiozender van Nederland’

“Ik denk overigens dat ik nog wel een tijdje mee kan”, blikt de 65-jarige Keur alvast vooruit op zijn aanstaande pensioen. Afbouwen op NPO Radio 5 ziet de dj echter niet zitten. “Niets denigrerends over Radio 5 – ik zou zeker eens willen invallen – maar ik vind dat ik op de grootste radiozender van Nederland hoor te eindigen. Dat is Radio 2.”