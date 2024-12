Dries Roelvink wil Matthijs van Nieuwkerk terug op tv: ‘Blijft een toppresentator’

Dries Roelvink is van mening dat Matthijs van Nieuwkerk “zo langzamerhand eindelijk wel weer eens terug op de buis” mag. Dat schrijft de 65-jarige zanger zondag in een bericht op Instagram.

“Hij heeft zijn excuses allang aangeboden en ik denk ook dat hij nu wel geleerd heeft om wat voorzichtiger met zijn medewerkers om te gaan”, stelt Roelvink, die zo nu en dan te gast was bij de talkshow De Wereld Draait Door (DWDD). “Maar het blijft voor mij wel een toppresentator!”

Nadat de misstanden over de werkcultuur bij DWDD aan het licht kwamen in november 2022, legde Van Nieuwkerk zijn werkzaamheden als presentator neer. Van Nieuwkerk tekende later een contract bij RTL, maar na het verschijnen van het rapport van de Commissie-Van Rijn ging die samenwerking toch niet door.

Ook André van Duin liet zich dit weekend uit over de 64-jarige Van Nieuwkerk. De komiek noemde het in gesprek met het AD “belachelijk” dat Van Nieuwkerk niet meer op tv te zien is.