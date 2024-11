Dries Roelvink vindt het ‘geweldig’ voor zoon Donny dat hij zich bekeerd heeft tot de islam

Dries Roelvink vindt het voor zijn zoon Donny “geweldig” dat hij zich heeft bekeerd tot de islam. De 65-jarige zanger moest even wennen aan het nieuws, maar inmiddels is hij heel blij voor zijn zoon, vertelt hij in De Telegraaf.

“Ik vind het geweldig voor hem. Donny heeft veel heftigheid meegemaakt. Eerst is hij tijdens video-opnames door een Hummer overreden. Het was een ongeluk, in plaats van op de rem trapte een van zijn beste vrienden het gas in”, vertelt Dries. “Een drama, maar gelukkig herstelde hij wonderbaarlijk snel. Een jaar later werd er teelbalkanker ontdekt. Ook dat is goed gekomen. Maar dat heeft hem wel aan het denken gezet.”

Roelvink schrok wel even toen de inmiddels 26-jarige Donny vertelde dat hij zich in de Koran had verdiept. “Ik vond dat ver gaan”, herinnert Dries zich. Inmiddels bidt Donny een aantal keren per dag, eet hij geen varkensvlees meer en drinkt hij geen alcohol. “Ik vind het fijn voor hem. Ik geloof nergens in en heb dat ook nooit gedaan. Maar ik zou willen dat het mij was overkomen dat ik ergens in geloofde toen ik in de twintig was.”