Douwe Bob openhartig over stilgeboren zoon: ‘Heb het erg zwaar’

Tekst: Nicky Molendijk

Douwe Bob en zijn vrouw Anouk gaan door een loodzware periode heen. Eind december maakte het stel bekend dat het kindje van hem en zijn Anouk stilgeboren was. In het NPO Radio 5-programma Open Huis is de zanger erg openhartig over dit grote verlies.

“Ik heb het erg zwaar, maar mijn vrouw Anouk heeft het nog zwaarder. Ik probeer er voor haar te zijn. Je moet er doorheen. Het is pijnlijk.” Het stel haalt veel steun uit hun ‘kleine jongen’. “Die slaat ons er doorheen.”

De zanger heeft ontzettend veel reacties ontvangen op het nummer Angel Child, dat hij schreef voor zijn stilgeboren kind. “Ik denk dat ik op een nummer nog nooit zoveel reacties heb gehad van ouders die hetzelfde hebben meegemaakt”. De zanger vindt het dan ook bijzonder dat mensen zoveel hebben aan het nummer. “Het gebeurt veel meer dan ik dacht”, zegt hij.

Toch vindt Douwe het lastig om te praten over het nummer. “Het voelt alsof ik er nog een slaatje uit wil slaan ofzo. Dat ik wil kapitaliseren op mijn eigen verlies. Dit nummer heeft nu voor mij gedaan wat het moet doen. Zalving bieden aan mijn vrouw en mij en aan andere mensen die dit hebben meegemaakt. Daar ben ik trots op.”

Ook legt de zanger uit hoe het nummer tot stand is gekomen. Zo schreef hij het lied bij een kampvuur. “De tranen kwamen. Ik pakte een gitaar. En bij dit soort nummers staat de tekst binnen een minuut of twintig wel op papier. Dat is een heel vreemd ding. Dat is toch de magie. Dit zijn dingen die komen uit het diepst van je ziel.”

Eind december maakte Douwe Bob bekend dat het kindje van hem en zijn vrouw Anouk stilgeboren was. Zij maakten in oktober bekend een tweede kindje te verwachten. In mei 2022 kregen zij al een zoon.