Douwe Bob openhartig in nieuwe docuserie

BNNVARA heeft Douwe Bob een jaar gevolgd voor een documentaireserie. De zesdelige reeks is vanaf 21 juli te zien op NPO 3 en streamingdienst NPO Start, maakt de omroep vrijdag bekend.

In de serie Het jaar van Douwe Bob zien kijkers beelden van zijn clubtournee, festivaloptredens en privégebeurtenissen. Ook de verhuizing van de zanger van zijn woonboot in Amsterdam naar een huis in Abcoude komt voorbij.

BNNVARA heeft Douwe Bob een jaar gevolgd voor een documentaireserie. De zesdelige reeks is vanaf 21 juli te zien op NPO 3 en streamingdienst NPO Start, maakt de omroep vrijdag bekend. In de serie Het jaar van Douwe Bob zien kijkers beelden van zijn clubtournee, festivaloptredens en privégebeurtenissen. Ook de verhuizing van de zanger van zijn woonboot in Amsterdam naar een huis in Abcoude komt voorbij. In de trailer is onder meer te zien hoe Douwe Bob zijn vriendin Anouk ten huwelijk vraagt. Ook is hij openhartig over zijn drankverslaving, waar hij vorig jaar van afkickte in een kliniek in Thailand.

In de trailer is onder meer te zien hoe Douwe Bob zijn vriendin Anouk ten huwelijk vraagt. Ook is hij openhartig over zijn drankverslaving, waar hij vorig jaar van afkickte in een kliniek in Thailand.