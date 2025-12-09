Douwe Bob komt belofte aan stilgeboren zoon na: ‘Voor altijd bij ons’

Voor Douwe Bob (32) en zijn vrouw Anouk van Schaik heeft deze periode van het jaar een bijzondere lading gekregen. Waar zij zich vorig jaar nog vol verwachting voorbereidden op de komst van hun tweede kind, moesten zij op 30 december 2024 afscheid nemen van hun stilgeboren zoon Gabriël. In een ingetogen bericht op Instagram laat de zanger zien hoe de belofte aan zijn zoontje toch wordt nagekomen.

Kerstboom samen optuigen

Bij een foto van een brandende kaars en een kleine urn, met daarachter een feestelijk versierde kerstboom, schrijft Douwe: “Vorig jaar zeiden we: volgend jaar tuigen we de boom op met een klein broertje. Dat hebben we dus ook gedaan. Voor altijd bij ons.” De woorden onderstrepen hoe het gezin de herinnering aan Gabriël koestert en hem bewust blijft betrekken bij hun momenten samen.

Nog twee dochters

In oktober 2024 gaven Douwe en Anouk elkaar het jawoord. Tijdens de huwelijksceremonie maakte trouwambtenaar Eric Corton bekend dat Anouk in verwachting was van een tweede kind. Het echtpaar heeft samen een zoon, Elias, geboren in 2022. Daarnaast werd Douwe eerder vader van dochters Bobby Lou en Ziggy, die beiden in december 2021 bij twee andere vrouwen werden geboren.

