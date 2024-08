Dorian Bindels zielsgelukkig met zwangere Bertrie: we roepen elkaar een halt toe

Dorian Bindels geniet van mooie rollen. De voormalige GTST-acteur, die we spraken voor de bekendmaking van zijn vaderschap, merkt echter ook het nadeel van zijn bekendheid. “Soms wil ik privé zijn, niet het gevoel hebben dat mensen naar je staren of iets van je moeten.”

Door Emelie van Kaam

Over twee maanden ga je aan een nieuw musical avontuur beginnen, 40-45. Kun je van de zomer genieten tot die tijd?

DORIAN BINDELS (32): “Zeker, dat is wel de bedoeling. Ik hoop nog veel zonnestralen op te vangen, want daarna zit ik alleen maar in het donker. Ik heb nog niet echt vaste vakantieplannen. Gewoon even chillen, niet alleen maar werken. En daarbij ben ik al heel blij als ik thuis in de zon kan zitten. Maar wie weet, ga ik ook nog ergens heen.”

Je staat straks vijf dagen in de week op het podium. Zou je daar stiekem nog wel meer werkdagen aan vastgeplakt willen hebben?

“Nou, ik vind het behoorlijk fulltime wel. Het zal pittig zijn. Naast dat het fysiek een zware voorstelling wordt, want het wordt heel anders dan normaal, waarbij je een podium hebt waar je op- en afloopt. Nu heb je een hele hal waarin je heen en weer moet rennen. Dus naast dat het fysiek ingrijpend wordt, is het ook mentaal een pittige rol. Ik denk dat ik na zeven voorstellingen wel heel blij ben met de bank de dag daarna.”

Hoe kom jij echt tot rust?

“Door een beetje afstand te nemen van prikkels. Niet te veel afleiding, zoals de telefoon. Je denkt al snel dat je daar rust in vindt, maar dat is helemaal niet zo. Dat kost eigenlijk alleen maar energie. Lekker thuis of juist met een goede vriend of vriendin even kletsen over wat je dwars zit, kan al erg opluchten. En zeggen dat je moe bent, kan al zorgen dat je je daarna fitter voelt.”

Zoek je dat liever bij je vrienden dan bijvoorbeeld bij je vriendin Bertrie Wieringa, die je hebt leren kennen via Goede Tijden, Slechte Tijden?

“Dat zoek ik zeker bij mijn vriendin. Nee, we houden dat niet gescheiden omdat we allebei acteren. We vinden elkaar daar erg in, want je doet hetzelfde. Het is heel fijn dat je niet zoveel hoeft uit te leggen.”

Op welke wijze helpt Bertrie je die rust te vinden?

“Ik denk dat we elkaar sowieso heel goed aanvoelen en begrijpen. Maar dat moet ook denk ik, als je een tijdje in een relatie zit. Dat is wel de bedoeling, anders moet je toch even kijken hoe het ermee staat, haha! Nee, we vullen elkaar enorm goed aan, weten wat de ander nodig heeft. Het is vaak juist: laten we dat even níét doen, in plaats van: laten we dat wél doen. Meestal is het zo dat we elkaar een halt toe roepen en zeggen: ’Misschien is het wel even genoeg geweest’.”

Dorian Bindels en zijn zwangere verloofde Bertrie Wieringa weten inmiddels al dat hun eerste kindje een meisje is. ’Bij de laatste echo had ik non-stop tranen in mijn ogen’, aldus de acteur.

Jij hebt in GTST gespeeld. Veel GTST-acteurs zeggen dat de impact van hun bekendheid is vergroot door hun rol in die serie. Wat vind jij een voor- en een nadeel?

“Het voordeel is dat je soms op plekken komt waar je normaal niet zou zijn. En dat kan af en toe heel bijzonder en leuk zijn. Dat je denkt: o, nu ben ik opeens hier, zonder dat ik dat zelf ooit bedacht had. Soms wil ik privé zijn, niet altijd het gevoel hebben dat mensen naar me staren of iets van me moeten. Dat kan soms een nadeel zijn. Maar dat is denk ik bij de meeste bekende mensen wel, dat je op een gegeven moment denkt: het heeft hartstikke leuke dingen, maar soms is het ook níét leuk om herkend te worden. Het is ook gewenning.”

Mis je de set van GTST weleens?

“Ja, zéker. Ik heb daar enorm veel plezier gemaakt en veel leuke mensen leren kennen.”

De musical 40-45 gaat onder meer over donkerte en op zoek gaan naar verlichting. Wat is dat bij jou?

“Verlichting is voor mij liefde. Voor mij staat dat gelijk aan elkaar. Elkaar lief hebben, elkaar omarmen, elkaar de hand toereiken. Hoe donker het ook is, een ander of jezelf liefhebben kan je uit het dal halen.”

De wereld van nu is best hard. Hoe kijk jij daarnaar?

“Ik vind dat er slecht naar elkaar geluisterd wordt in de maatschappij van nu. Ik heb altijd het idee dat veel mensen hun verhaal vertellen, daarna is de ander aan de beurt en dat was het dan. Dan raak je natuurlijk niets. Het gaat er juist om dat we naar elkaar luisteren, dat is veel belangrijker dan je eigen verhaal willen vertellen.”

Vaak stellen mensen ook een vraag om eigenlijk over zichzelf te kunnen beginnen.

“Dat is inderdaad zo. Een probleem van deze tijd is dat iedereen erg op zichzelf is gericht en z’n eigen ideeën heeft. We worden zó met informatie overspoeld, daardoor kun je soms de hele wereld op je schouders dragen. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kunt je onderhand overal kwaad over maken, ook al is het helemaal niet bij jou in de buurt. Laatst zei iemand: ’Zorg eerst dat je je eigen kamer hebt opgeruimd en ga dan pas naar buiten.’ Dat vond ik wel een interessante, dat iedereen in de rotzooi eigenlijk zijn eigen tandenborstel niet kan vinden, maar wel de tandenborstel van anderen aan het zoeken is. En dat is soms lastig.”

Kun jij dit soort gesprekken ook met je vriendin voeren in plaats van dat jullie tegenover elkaar zitten met de telefoon in je handen?

“Ja. Telefoonverslaving is in mijn ogen het állergrootste probleem van deze tijd. Dus leg die vooral weg. Ik doe wel mijn best. Ik ben me er in elk geval bewust van. En Bertrie ook, zeker.”

Beeld: ANP/Reni van Maren

Dit interview is gepubliceerd in Weekend nummer 29. Dit nummer bestellen kan hier. Liever online lezen? Klik dan hier.