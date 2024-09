Dorian Bindels over 40-45 de Musical: ‘Ongekende voorstelling’

Volgens Dorian Bindels is 40-45, de Musical een “ongekende voorstelling”. “Het is een hele nieuwe vorm van theater maken. Ik heb nog nooit zoiets gezien als wat wij aan het doen zijn”, vertelt hoofdrolspeler Bindels in gesprek met het ANP.

De acteur beschrijft de voorstelling als een soort “livespeelfilm”. Tijdens de musical, die zaterdag in première gaat in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, wordt onder meer gebruikgemaakt van rijdende tribunes. “Daardoor kun je continu het toneelbeeld veranderen. Je kunt heel dicht op acteurs komen, of juist heel ver weg”, vertelt Bindels.

Het publiek draagt ook koptelefoons tijdens de voorstelling, waardoor iedereen hetzelfde hoort. “Het grote verschil voor ons is dat als je op het toneel staat je je stem heel dragend moet maken, zodat je ook de achterste rij bereikt. Waardoor je soms op de eerste rij denkt: dat wordt wel heel groot gespeeld. Maar voor de achterste rij moet dat omdat je die anders niet mee krijgt.” Door hoe het geluid nu werkt en de manier waarop het publiek dichterbij geschoven wordt, heeft Bindels het idee dat het meer richting acteren voor de camera gaat. “Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is voor ons ook bijna een soort film die we spelen met elkaar.”

Sympathie

De musical gaat over broers Dirk en Louis Zegers (Soy Kroon), die tijdens de Tweede Wereldoorlog elk een andere kant op gaan. Bindels speelt Dirk, die de kant van de Duitsers kiest. Dat was voor de acteur, die eerder de hoofdrol speelde in Soldaat van Oranje, een andere ervaring. “Dat is heel interessant en leuk”, vertelt Bindels over zijn rol als ‘slechterik’ in het verhaal. Hij wilde alleen geen klassieke slechterik neerzetten. “Ik ga juist alles proberen om bij deze voorstelling ook sympathie voor hem te wekken”, stelt Bindels. “Om hem wel menselijk te houden en dat mensen hem ook zouden kunnen begrijpen.”

Bindels snapt dat 40-45 en Soldaat van Oranje met elkaar worden vergeleken. “Dat was toen ook een hele nieuwe manier van een voorstelling produceren. En dat is dit ook. En de periode waarin het verhaal zich afspeelt, is hetzelfde”, zegt Bindels. Toch vindt de acteur de vergelijking ook wel jammer. “Omdat het wel echt twee verschillende verhalen zijn. Soldaat van Oranje is een soort heldenepos, en 40-45 is veel meer een familiedrama. Ik denk dat dat juist heel mooi is. Op twee heel verschillende manieren een verhaal over de Tweede Wereldoorlog.”