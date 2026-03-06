Nick Schilder Nationale Viering Amsterdam 750 Jaar

Dochter Nick Schilder niet enthousiast over zijn blonde coupe

Tekst: Denise Delgado

06/03/2026

Nick Schilder (42) verruilde zijn bekende bruine haar voor een opvallende blonde look, speciaal voor ‘3FM Serious Request’. Met die actie werd uiteindelijk 50.000 euro opgehaald voor Spieren voor Spieren.

Niet iedereen fan

In RTL Tonight vertelt Nick dat hij het zonde vond om zijn haar na een maand alweer terug te verven. Alleen: zijn jongste dochter ziet dat totaal anders. Zij liet hem weten dat ze hoopt dat hij snel teruggaat naar bruin en kwam zelfs met een grap-ultimatum: als hij het niet doet, ‘gaat ze op haar tiende het huis uit’.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

De kapper stelde Nick gerust dat blond uitgroeien ‘ook wel een lookje’ kan zijn, maar de zanger denkt dat het uiteindelijk toch op bijpunten of millimeteren uitloopt

Grap van Bizzey

Het idee kwam van rapper Bizzey: Nick zou zijn haar blond verven als er 250 euro werd gedoneerd. In het Glazen Huis stond een kapster klaar om het meteen te doen. Toen zij voor de grap zei dat ze pas een maand kapper was, schoot iedereen in de lach.

Van 250 naar 50.000

Wat klein begon, werd groot: een beller verhoogde het bedrag naar 50.000 euro en daarmee werd Nicks blonde coupe ineens een serieuze (en succesvolle) actie voor het goede doel.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @NICKSCHILDER

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

