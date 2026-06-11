Ilse DeLange noemt zichzelf geen big spender, maar wel gek op Isabel Marant

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ilse DeLange geeft geld niet zomaar uit, zegt ze tegen LINDA.: ‘Er huist nog steeds een spaarder in me’

Ilse DeLange vertelt dat ze haar moeder graag verwent met een bezoek aan de Bijenkorf. Toch geeft de zangeres aan zichzelf minder makkelijk geld uit. Door vroeger blijft financiële zekerheid voor haar belangrijk.

Moeders in het nieuw

‘Dan nemen Bart en ik onze moeders mee naar de Bijenkorf om ze helemaal in het nieuw te steken. Dat vinden ze leuk en lastig tegelijk. Hun generatie is het niet gewend om vrijgevigheid aan te nemen van hun kinderen. Ze zien het liever andersom.’

Ilse DeLange is geen big spender

Voor zichzelf trekt Ilse veel minder snel de portemonnee. ‘Naar mezelf toe ben ik helemaal geen big spender. Ik heb vroeger vaak genoeg moeten inschatten of ik nog genoeg geld had om de boodschappen te kunnen betalen. In zekere zin huist er nog steeds een spaarder in me.’

Tekst gaat verder onder indrukwekkend optreden van Ilse.

Veilige reserve

De zangeres gelooft in genieten, maar wil niet op het randje leven. ‘Ik geloof in genieten van het leven, maar ben niet iemand die op het randje leeft. Om een veilig gevoel te hebben, vind ik het fijn om een bepaalde reserve te hebben. Ik kan het niet over m’n hart verkrijgen om een tas te kopen van duizenden euro’s.’

Lievelingsmerk

Als LINDA. opmerkt dat Ilse duidelijk gek is op Isabel Marant en dat vaak droeg in The Voice Of Holland, voelt ze zich betrapt. ‘Ha, oeps! Als ik één merk mag noemen als lievelings, dan is het inderdaad Isabel Marant. Ik vind het stijlvol, licht sexy en stoer. Komt die tomboy in me toch weer naar boven.’