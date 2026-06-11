Ilse Delange Getty Images

© Getty Images

Ilse DeLange noemt zichzelf geen big spender, maar wel gek op Isabel Marant

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/06/2026

Ilse DeLange geeft geld niet zomaar uit, zegt ze tegen LINDA.: ‘Er huist nog steeds een spaarder in me’

Ilse DeLange vertelt dat ze haar moeder graag verwent met een bezoek aan de Bijenkorf. Toch geeft de zangeres aan zichzelf minder makkelijk geld uit. Door vroeger blijft financiële zekerheid voor haar belangrijk.

Buma Awards Gala 2022
Lees ook

Ilse DeLange over leven zonder kinderen: ‘De juiste beslissing’

Moeders in het nieuw

‘Dan nemen Bart en ik onze moeders mee naar de Bijenkorf om ze helemaal in het nieuw te steken. Dat vinden ze leuk en lastig tegelijk. Hun generatie is het niet gewend om vrijgevigheid aan te nemen van hun kinderen. Ze zien het liever andersom.’

Ilse DeLange is geen big spender

Voor zichzelf trekt Ilse veel minder snel de portemonnee. ‘Naar mezelf toe ben ik helemaal geen big spender. Ik heb vroeger vaak genoeg moeten inschatten of ik nog genoeg geld had om de boodschappen te kunnen betalen. In zekere zin huist er nog steeds een spaarder in me.’

Tekst gaat verder onder indrukwekkend optreden van Ilse.

Veilige reserve

De zangeres gelooft in genieten, maar wil niet op het randje leven. ‘Ik geloof in genieten van het leven, maar ben niet iemand die op het randje leeft. Om een veilig gevoel te hebben, vind ik het fijn om een bepaalde reserve te hebben. Ik kan het niet over m’n hart verkrijgen om een tas te kopen van duizenden euro’s.’

Lievelingsmerk

Als LINDA. opmerkt dat Ilse duidelijk gek is op Isabel Marant en dat vaak droeg in The Voice Of Holland, voelt ze zich betrapt. ‘Ha, oeps! Als ik één merk mag noemen als lievelings, dan is het inderdaad Isabel Marant. Ik vind het stijlvol, licht sexy en stoer. Komt die tomboy in me toch weer naar boven.’

Uit andere media

Party Moederdag Bij Libelle's Zomerweek 2023

Ilse DeLange verwent haar moeder, maar houdt zelf de hand op de knip
Weekend Ilse Delange Getty Images

Ilse DeLange noemt zichzelf geen big spender, maar wel gek op Isabel Marant
Sante Vrouw die rust neemt

Altijd moe of snel geïrriteerd? Dit zijn signalen dat je meer rust nodig hebt
Vriendin Huisdier Stad

Deze 7 dingen herkennen mensen die hun huisdier als familie zien
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien