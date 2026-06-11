Ilse DeLange over leven zonder kinderen: ‘De juiste beslissing’

Tekst: Lisa Manche

Ilse DeLange heeft nooit een kinderwens gehad, maar kreeg gedurende de jaren wel veel vragen over kinderen. In het LINDA.vakantieboek vertelt de zangeres dat dit vroeger best lastig voor haar was.

Veel vragen

Ilse is al 28 jaar samen met haar partner Bart, maar samen hebben ze nooit een kinderwens gehad. Als publiek persoon waren mensen wel erg benieuwd naar eventuele kinderen ‘Rond mijn veertigste kreeg ik steeds vaker vragen over dit onderwerp en daar werd ik wat zuchterig van’, vertelt ze.

Persoonlijke beslissing

De zangeres had het gevoel dat ze zich moest verantwoorden als ze weer eens zo’n vraag kreeg. Volgens Ilse is het krijgen van kinderen een persoonlijke beslissing en voor haar is dit ‘de juiste beslissing’. Daarnaast vindt ze dat zulke vragen kwetsend kunnen zijn. ‘Omdat het ouderschap niet iedereen is gegeven.’

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Nooit oma geworden

Door haar keuze is Ilse’s moeder nooit oma geworden van haar kinderen. Ze twijfelt er ook niet aan dat haar moeder het prachtig had gevonden om oma te worden. ‘Maar voor Bart en mij is een kind niet nodig.’ Voor het stel is de muziek die ze maken hun levenswerk, waar ze al hun tijd, liefde en energie in steken.

Diepere band

Ilse brengt ook veel tijd door met haar 84-jarige moeder die ‘nog midden in het leven’ staat. Sinds het overlijden van haar vader in 2021 heeft ze haar moeder op een andere manier leren kennen. ‘We hebben veel contact en onze band is verdiept. Ze komt uit een traditioneel huwelijk. Mijn vader deed de bankzaken, ­pinnen vond mijn moeder al eng. Dat deed ze nooit. Maar met de jaren is ze heel zelfstandig geworden en heb ik haar een andere vrouw zien worden.’

BRON: LINDA.