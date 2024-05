Ilse DeLange onthult grote droom

Ilse DeLange droomt ervan om “ooit coach te zijn bij The Voice in Duitsland”. Dat zegt de zangeres in een interview met het Duitse persbureau spot on news, dat vrijdag door diverse Duitse media is overgenomen.

“Ik houd van het Duitse respect voor kunst en Duitsland is een prachtig land waar ik nog veel meer van zou willen zien”, stelde de 46-jarige zangeres. DeLange was tussen 2013 en 2014 in Nederland al coach van The Voice of Holland. In Duitsland zat ze in 2022 in de jury van het programma Deutschland sucht den Superstar.

Na haar deelname met The Common Linnets aan het Eurovisie Songfestival in 2014 werd DeLange ook in het buitenland steeds bekender. “Het Eurovisie Songfestival heeft een enorme verandering teweeggebracht”, zegt ze. “Dit geldt voor iedereen die bij dit lied betrokken was. Ik weet dat het een van de redenen is dat ik nu zo vaak naar Duitsland kan reizen, wat ik geweldig vind. Hij heeft mij de kans gegeven om de internationale carrière te hebben waar ik van droomde.”

Haar nieuwe album Tainted komt vrijdag behalve in Nederland ook in het buitenland uit, waaronder in Duitsland. Na festivals en een theatertour in Nederland volgt in het najaar een clubtour in Duitsland. Daar kijkt DeLange naar uit, zegt ze. “Ik kan niet wachten om in november met het nieuwe album op tournee te gaan in Duitsland. Ik hou van concerten geven! De energie van het publiek, de manier waarop de nummers zich ontwikkelen op het podium, het samenzijn met mijn band en de crew en het gevoel dat je er actief aan werkt om je muziek te laten horen, voelt zo goed”, besluit de zangeres.