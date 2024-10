Dit zegt Ilse DeLange over terugkeer The Voice of Holland

Ilse DeLange ziet een terugkeer van The Voice of Holland wel zitten. De zangeres zou het “hartstikke leuk” vinden, vertelt ze aan RTL Boulevard.

“Ik heb er altijd ontzettend van genoten, dus ik zou dat hartstikke leuk vinden. Maar dat is natuurlijk niet aan mij. Dat is aan de makers”, aldus de zangeres, die jarenlang jurylid bij het programma was.

Het RTL-programma stopte begin 2022 toen naar buiten kwam dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Eind vorige maand maakte RTL-directeur Peter van der Vorst bekend dat wordt gewerkt aan een terugkeer.

DeLange vindt dat het “al heel erg lang” duurt tot het programma terugkeert. “Omdat ik vind dat het programma losstaat van de problematiek die er natuurlijk is en onderzocht wordt nog. Het is gewoon een heel mooi format en een kans voor talent om zich te laten zien. En daar ben ik voor.”