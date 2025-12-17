Dít is de nieuwe liefde van Fajah Lourens: ‘Voldoet aan mijn plaatje’

Tekst: Denise Delgado

Fajah Lourens (44) zit op een roze wolk en nu heeft iedereen het gezien: ze stelde haar nieuwe liefde eindelijk aan de buitenwereld voor. Bij de lancering van hun gezamenlijke project, de 28-delige Cyclus-kaartenset, verscheen ze voor het eerst herkenbaar met vriend Koen.

De relatie blijkt al anderhalf jaar stand te houden. Na eerdere liefdesperikelen wilde Fajah eigenlijk geen nieuwe relatie meer, maar via een datingapp sloeg de vonk alsnog over. Ook toekomstplannen worden samen gesmeed.

Gelijkwaardig

Aan Story vertelt Fajah hoe de klik ontstond en waarom het nu werkt. ‘We zijn gelijkwaardig, en dat geeft zoveel rust. Hij voldoet helemaal aan mijn plaatje,’ aldus Fajah. Met Koen is ze inmiddels anderhalf jaar samen.

Huis in het buitenland

Het stel kijkt vooruit en oriënteert zich op een plek in het buitenland. ‘We zijn al bezig met een huis in Spanje,’ zegt Fajah enthousiast. Koen is al even uitgesproken over hun band. ‘Ik ben heel erg blij, een gelukkig mens. Iedere dag geniet ik van Fajah. Niet alleen omdat ze een mooie vrouw is, maar omdat ze slim is, ambitieus, ondernemend en heel humoristisch,’ zei Koen tegen RTL Boulevard.

Buiten de schijnwerpers

De onthulling van Koens gezicht was een bewuste keuze vanwege het gezamenlijke project. Fajah houdt de relatie verder liever uit de schijnwerpers. ‘Eigenlijk ben ik niet van plan om met Koen alle rode lopers af te lopen. We willen niet samen in de schijnwerpers staan, maar dit is een project dat we samen hebben gemaakt. Dan was het ook raar geweest als hij er vandaag niet bij was.’

Gezin

Uit een eerdere relatie heeft Fajah twee kinderen, dochter Irem en zoon Shai. Twee jaar geleden werd ze voor het eerst oma, iets waar ze nog altijd zichtbaar van geniet.

BEELD: ANP