Dit doet Nick Schilder om beter te kunnen slapen: ‘Was even wennen’

Nick Schilder leest iedere dag tien minuten voor uit een Engelstalige krant. In de gezondheidsrubriek van de AD-weekendbijlage Mezza zegt de zanger zaterdag dat hij dat doet om zijn Engelse uitspraak te verbeteren.

De 41-jarige vertelt dat hij veel kranten uit binnen- en buitenland leest, “tot The New York Times en The Guardian aan toe”. “Sowieso lees ik elke dag tien minuten hardop voor uit een Engelstalige krant om mijn accent te trainen; ik ga de komende jaren meer Engelstalige muziek maken en wil de beste liedjes ooit leveren, dus probeer dat accent er goed in te slijten.”

Schilder zegt verder dat hij goed slapen belangrijk vindt. Hij past daarbij ook een speciale tactiek toe. “Tegenwoordig plak ik ’s nachts tape over mijn mond, zodat ik alleen door mijn neus adem – veel topsporters doen dat ook”, zegt Schilder. “Was in het begin even wennen, maar inmiddels weet ik niet beter.”