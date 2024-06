Diggy Dex neemt rust en stelt album en tour uit: ‘Heb symptomen van overspannenheid’

Diggy Dex heeft “symptomen van overspannenheid” en neemt daarom een rustpauze. Om die reden verplaatst de rapper en zanger de release zijn aankomende album en tournee, deelt hij op Instagram.

“De afgelopen tijd ben ik over mijn eigen grenzen heen gegaan. Eerst fluisterde het lichaam waarschuwingen, nu schreeuwt het. Ik heb dit soort ‘klachten’ weleens eerder gehad maar nooit zo intens als nu. Te lang doorgegaan, te veel hooi op mijn vork genomen en het gevoel het allemaal heel goed te ‘moeten’ doen in werk en privé”, schrijft de 44-jarige artiest. “Van nature ben ik een enthousiast persoon (een soort labrador) die op nieuwe dingen in eerste instantie ‘ja’ zegt. Dat is ook een volmondige ‘ja’ tegen het leven. Met een beroep en gezin waar ik dol op ben vergeet ik soms dat ik het ook wel eens nodig heb om op pauze te staan.”

Veel steun

Die pauze is nu nodig. “Gewoon een tijdje helemaal niets doen of moeten. Dat is geen gemakkelijke beslissing geweest, maar wel de meest wijze, dat voel ik aan alles. En gelukkig heb ik veel steun aan en van mijn gezin, familie en vrienden (en jullie).”

Release album uitgesteld

De release van zijn album Tempo Giusto en optredens worden verplaatst naar nog te plannen nieuwe data. “Iedereen die een kaartje heeft voor deze tour zal hierover bericht ontvangen.”