Dianne over aangifte tegen Tygo Gernandt: ‘Heb nog steeds nachtmerries’

Dianne van den Eng is “enorm overvallen” door de enorme media-aandacht die het naar buiten brengen van haar aangifte tegen Tygo Gernandt teweeg heeft gebracht. Dat laat de 26-jarige actrice weten aan het ANP. De Telegraaf en Privé meldden woensdag dat Van den Eng in augustus 2023 aangifte deed tegen Gernandt wegens mishandeling. “Ik word de hele dag al gebeld en gemaild door mensen die mij dingen vragen of mij feliciteren omdat ik dit heb gedaan”, vertelt ze.

Het incident vond volgens Van den Eng plaats eind juli 2023. Gernandt sleepte haar toen zij hem in de nacht bezocht door de gang. Hierbij verwondde zij haar pols. Een filmpje dat Van den Eng die nacht maakte, is in het bezit van het ANP. Op de beelden lijkt het alsof Gernandt haar aan haar jas door de gang sleept en “eruit” zegt, waarop Van den Eng reageert met “what the fuck”.

De aangifte deed zij begin augustus 2023. De actrice zegt sindsdien niets meer van het Openbaar Ministerie te hebben gehoord. Het OM laat woensdag weten later met een reactie te komen.

Nachtmerries

Van den Eng en Gernandt zijn inmiddels acht maanden uit elkaar. “Ik loop bij een psycholoog en heb nog steeds nachtmerries van wat er toen is gebeurd”, stelt de ex van Gernandt. “Ik wil hem niet kapotmaken. Maar ik wil wel dat dit andere vrouwen niet overkomt. Wat hij mij heeft aangedaan, is niet normaal. En dat moet hij weten, maar ook de buitenwereld.”

Het management van de acteur zegt later met een reactie te komen. De EO heeft laten weten in gesprek te willen met de acteur over de aangifte. De acteur maakte voor de omroep een documentaireserie over de synthetische drug flakka, die in april wordt uitgezonden.