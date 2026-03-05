Wereldpremiere Amsterdam Empire Inloop Elise Schaap

Nieuwe kijktip: Déze serie met Elise Schaap is vanaf 16 april te streamen

Tekst: Denise Delgado

05/03/2026

Goed nieuws! De Belgische succesreeks ‘Dood Spoor’ met Elise Schaap (43) is binnenkort ook in Nederland te streamen. SkyShowtime maakte bekend dat de serie vanaf 16 april beschikbaar is.

Lof voor de serie

De reeks is geschreven door Malin-Sarah Gozin en kreeg eerder lof van vakblad Variety, dat Dood Spoor uitriep tot een van de beste internationale series. Schaap laat in een verklaring weten blij te zijn dat Nederland nu ook kan kennismaken met de serie. Ze noemt de wereld die Gozin neerzet ‘donker, verslavend en verrassend grappig’.

Over Dood Spoor

In de zesdelige serie draait het om Ed Bex (Peter Van Den Begin), die een bijzondere gave heeft: zodra hij iets proeft, ziet hij wat ermee is gebeurd. Met dat talent helpt hij nabestaanden om de laatste momenten van overledenen te reconstrueren.

Moordzaak zet alles in beweging

Wanneer inspecteur Adams (Ward Kerremans) vastloopt in een moordonderzoek, schakelt hij Ed in. Forensisch arts Anna O (Elise Schaap) speelt daarbij een sleutelrol en weet Ed uiteindelijk over te halen om mee te werken.

BEELD: ANP/instagram: @skyshowtimenl

