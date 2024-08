Déze presentator vervangt Gerard Ekdom bij Battle of the Bands

Johnny de Mol neemt komend seizoen de presentatie van het programma Battle of the Bands over van Gerard Ekdom. Dat heeft Talpa donderdag gemeld tijdens de seizoenspresentatie. Ekdom maakte recent de overstap van Talpa naar Radio Veronica.

In het programma probeert een aantal tributebands zo dicht mogelijk bij het geluid van het origineel te komen. Het wordt het vierde seizoen van het programma, dat op SBS6 te zien is.

Talpa heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het programma komend seizoen van start gaat. Het gerucht dat De Mol de rol van Ekdom zou overnemen, ging al enige tijd.