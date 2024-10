Déze artiest sluit deelname songfestival niet uit

Claude sluit een eventuele deelname namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival niet uit. Dat zegt de 21-jarige artiest in gesprek met tijdschrift &C.

Voor Claude überhaupt aan het songfestival denkt, wil hij dat zijn debuutalbum is verschenen. Zijn debuutplaat, getiteld Parler Français, verschijnt op 15 november dit jaar. De artiest is ervan op de hoogte dat zijn fans hem graag op het songfestival zouden zien staan. “Ja, dat zeggen mensen vaak, hè”, zegt hij daarover.

Het songfestival vindt volgend jaar plaats in het Zwitserse Bazel. Het is nog altijd niet bekend of Nederland meedoet aan de komende editie. Omroep AVROTROS heeft daar nog geen besluit over genomen. De omroep voert gesprekken met organisator European Broadcasting Union (EBU). De EBU heeft de omroep tot 1 november uitstel gegeven om een besluit te nemen over deelname.

De laatste jaren scoorde Claude hits met nummers als Ladada (Mon derniet mot), Layla en Vas-y (ga maar).