Dennie Christian voelt niets voor eigen voetballied: ‘Dat laat ik echt aan Nederlanders over’

Dennie Christian gaat nooit een lied opnemen ter gelegenheid van het EK of WK voetbal. Dat stelde de 68-jarige Duitse schlagerkoning zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

“Ik heb nog nooit een voetballiedje opgenomen”, bekende Christian. “In Duitsland is het er nooit van gekomen, het werd hier niet gedaan. Pas sinds het laatste WK zijn we er hier ook aan begonnen, dat hebben we afgekeken van de buren.”

In Nederland een voetballied maken, voelde niet goed voor de Duitse zanger. “In Nederland zijn er elke twee jaar al genoeg nummers, daar houd ik mij buiten”, aldus Christian. “Dat laat ik echt aan Nederlanders over. Ze zingen over Oranje. Ik kan slecht in Nederland over Duitsland gaan zingen.”

‘Hele straat in handen van Oranje’

De collectieve beleving van het EK voetbal is in Duitsland ook wat minder euforisch dan in Nederland, denkt de zanger: “Toen ik hier in Hamburg aankwam op de Reeperbahn, leek de hele straat wel in handen van Oranje.”