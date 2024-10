De Bauers keren terug met kerstprogramma

Frans Bauer en zijn familie worden dit jaar in aanloop naar de feestdagen gevolgd voor een nieuwe realityreeks. In het nieuwe programma Kerst met de Bauers is te zien hoe de zanger en zijn familie zich voorbereiden op de mooiste tijd van het jaar.

Bauer maakte het nieuws donderdagochtend bekend in het programma Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL Radio. “Speciaal voor de kerst gaan we een paar afleveringen maken, als bedankje”, zei de zanger. “We komen terug met Kerst met de Bauers, zoals we dat twintig jaar geleden ook een keer hebben gedaan. Het is nu wel anders dan het toen was, toen waren de kindjes nog klein en zaten ze nog in kinderstoeltjes.”

Kerst met de Bauers is op dinsdagavond 10, 17 en 24 december en op woensdagavond 1 januari bij AVROTROS op NPO 1 te zien.