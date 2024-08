Connie Witteman doet onthulling over speciale ‘Con-Back’ als Vanessa

Slecht nieuws voor fans van Vanessa: haar comeback tijdens afgelopen Pride was eenmalig. Dat laat Connie Witteman, zoals Vanessa echt heet, weten op Instagram.

“Er komen nu heel veel aanvragen “waar” en “wanneer” ik weer ergens in het land ga optreden, maar dit was een special “Con- Back” voor 2 speciale avonden”, schrijft Witteman bij een video van een van de optredens. “Hier zijn jaren aan vooraf gegaan of ik het toch nog een keer wilde doen….. zie hier het resultaat….. trots en heel blij mee…..”

De Upside Down-zangeres gaf een show op de eerste dag van queerfestival Milkshake en tijdens de viering van Pride op de Dam in Amsterdam. “Ik vond het heel leuk om te doen en ik heb er werkelijk van genoten, heel blij en dankbaar dat het zo overweldigend is ontvangen en beide shows ( dankzij beide organisaties) ook zo succesvol zijn verlopen waarvoor mijn grote dank!!!”