Christina Curry over sekstape Patricia Paay: ‘Kwaad op mijn moeder’

Tekst: Denise Delgado

Christina Curry (35) vertelt zondagavond in ‘Het Waren 2 Fantastische Dagen’ over een moeilijke tijd uit haar leven. In een fragment vooruitlopend op de uitzending blikt ze terug op de storm die ontstond nadat in 2017 een privévideo van haar moeder Patricia Paay (76) uitlekte en online rondging.

Christina verblijft in het programma samen met Brace en Mariska Bauer in een luxe villa. Aan tafel verschijnt ineens een video op het scherm waarin de kwestie destijds in Shownieuws werd besproken. Mariska reageert verbaasd en vraagt wat ze ziet. Christina legt uit dat het gaat om een gelekt privéfilmpje van haar moeder. Op de vraag waarom het überhaupt was opgenomen, zegt Christina dat zij daar niet de antwoorden op heeft. ‘Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan mijn moeder. Misschien had ze een gekke bui.’

De reacties kwamen ook bij haar binnen

De herinnering brengt Christina terug naar 2017, een periode die ze als turbulent omschrijft. Hoewel de media-aandacht vooral op haar moeder gericht was, kreeg zij zelf ook veel over zich heen. Ze vertelt dat ze destijds in een biologische supermarkt werkte en dat mensen haar nare opmerkingen naar het hoofd slingerden. Ook op straat, zegt ze, werd ze ermee geconfronteerd door mannen die haar lastigvielen met vragen over de video.

Empathie én boosheid

Christina benadrukt dat ze het verdrietig vond voor haar moeder, maar dat de situatie ook veel met haar deed. De periode zette hun relatie onder druk. ‘Ik had echt wel empathie,’ vertelt ze, ‘maar ik was ook heel kwaad.’

Het Waren 2 Fantastische Dagen is zondag om 20.00 uur te zien op SBS6.

BEELD: ANP