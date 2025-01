Chef’Special vanaf mei op tournee langs openluchttheaters

Chef’Special geeft vanaf mei een reeks optredens in openluchttheaters. Het is de eerste keer dat de Haarlemse band in deze intieme setting een concertreeks geeft.

“Vroeger benaderden we onze optredens als ‘even ontsnappen aan de werkelijkheid’. Nu beseffen we dat het juist andersom is”, zegt frontman Joshua Nolet in een verklaring. “Een liveoptreden is thuiskomen bij jezelf en de mensen om je heen. Iedereen heeft behoefte aan de energie van andere mensen, iedereen verlangt naar die ‘human connection’. Die connectie is wat Chef’Special drijft.”

De concertreeks begint op zondag 18 mei in het Amsterdamse Bostheater in Amstelveen. Daarna trekt Chef’Special onder meer nog langs Vaassen, Nijmegen en Den Haag om de tournee op zaterdag 27 september in Bloemendaal af te sluiten