Chantal Janzen vervangt Peter Pannekoek bij Televizier-Ring Gala

Tekst: Denise Delgado

Chantal Janzen (46) en Jan Smit (39) presenteren dit jaar samen het Gouden Televizier-Ring Gala. Dat maakte AVROTROS woensdag bekend. Peter Pannekoek (39), die de afgelopen twee jaar naast Jan stond, slaat dit keer over vanwege zijn oudejaarsconference.

In een humoristische aankondigingsvideo noemde Peter allerlei namen, van Patty Brard tot Astrid Holleeder, maar uiteindelijk verscheen toch Chantal in beeld. “Klerezooi. Ik wilde Chantal niet, want dan gaat de kijker mij niet missen,” grapte hij.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Nieuwe uitdaging voor Chantal Janzen

De jubileumeditie van het gala, de 60ste, vindt plaats op donderdag 16 oktober in Koninklijk Theater Carré. Voor de presentatrice is het een terugkeer: vijftien jaar geleden stond ze voor het laatst op het Televizier-podium.

Eerder maakte AVROTROS ook de voorlopige tussenstand van de Televizier-Ring Acteur bekend. Wie er voorlopig aan kop staat, zie je in de video hieronder.

BEELD: ANP