Bouke Scholten moet twee maanden revalideren

Bouke Scholten moet voorlopig in het ziekenhuis blijven voor een buikvliesontsteking die een deels geperforeerde darm heeft veroorzaakt. De zanger moet na een ingreep ongeveer twee maanden revalideren, vertelde hij aan De Telegraaf.

Zijn geannuleerde concerten worden later ingehaald. “Ik probeer zo snel mogelijk weer up and running te zijn, maar nu is absolute rust noodzakelijk om er weer bovenop te komen. Alleen al wanneer ik uit bed stap, voel ik me direct duizelig en draaierig en elke avond zwelt de koorts nog steeds stevig aan”, zegt de 42-jarige Scholten.

Het medisch personeel zorgt goed voor de zanger. “Ze hebben me een beetje afgeschermd dus dat is fijn. Nu maar hopen dat al dat liggen er niet voor zorgt dat mijn spiermassa helemaal naar de kloten gaat. Dat zal ik straks ook weer enigszins opnieuw moeten opbouwen.”

Rob Kemps

De zanger won in 2023 met zijn Elvis-band het SBS6-programma The Tribute, Battle of the Bands. Daarna maakte hij samen met Rob Kemps het programma My Tribute to Elvis.